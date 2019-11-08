دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper خلال ساعات.. زلزال ثانٍ يضرب شمال شرقي إيران ضرب زلزال بلغت شدته 5.8 درجة على مقياس ريختر، مدينة هشترود شمال شرقي إيران في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة . وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين. يشار إلى أن هذا هو ثاني زلزال يضرب إيران خلال الساعات الماضية؛ حيث ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجة على مقياس ريختر ليل الخميس، بلدة رويدر التابعة لمحافظة هرمزكان جنوبي إيران.

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