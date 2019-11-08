شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يقدم دعما إضافيا لليمن بقيمة 79 ملیون یورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأوربي، الیوم الجمعة ، اعتماد مساعدات إضافية لليمن بقيمة 79 ملیون یورو.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التعاون الدولي والتنمیة نیفین میمیكا - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية - " إن هذا الدعم سیساعد في الحفاظ على توفیر الخدمات العامة مثل الصحة والتعلیم ، بالإضافة إلى تحفیز القطاع الخاص" ، مشيرا إل أن الیمن بلد مزقته الصراعات ودمره العنف لكنه أیضا بلد مليء بالمرونة وریادة الأعمال .

ولفت إلى أن الاستثمار في التنمیة باليمن أمر بالغ الأھمیة وأن دعم الاتحاد الأوروبي لليمن وصل إلى 323 ملیون یورو منذ بدایة الأزمة.