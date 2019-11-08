مباحثات سعودية أمريكية تتناول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودى عادل الجبير، مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة، أن الوزير الجبير استعرض أيضا - خلال لقاءاته على هامش زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن - عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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