شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى مغربى : حريصون على دعم العلاقات التاريخية التى تجمعنا بتونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير المملكة المغربية الجديد لدى تونس، طارق حسن، حرص المملكة على دعم العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع بين البلدين في مختلف الميادين .
جاء ذلك خلال لقاء حسن بكاتب الدولة للشئون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشئون الخارجية التونسية، صبري بشطبجي، اليوم الجمعة، بمقر الوزارة لتسليمه نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا للمملكة المغربية في تونس، بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية .
من جانبه ، أكد بشطبجي استعداد الوزارة لتسهيل مهمة الدبلوماسي المغربي ومساعدته على أدائها على أكمل وجه، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في عمله ، ومثمنا عمق العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين .
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسى مغربى : حريصون على دعم العلاقات التاريخية التى تجمعنا بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.