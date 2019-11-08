شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى مغربى : حريصون على دعم العلاقات التاريخية التى تجمعنا بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير المملكة المغربية الجديد لدى تونس، طارق حسن، حرص المملكة على دعم العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع بين البلدين في مختلف الميادين .

جاء ذلك خلال لقاء حسن بكاتب الدولة للشئون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشئون الخارجية التونسية، صبري بشطبجي، اليوم الجمعة، بمقر الوزارة لتسليمه نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا للمملكة المغربية في تونس، بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية .

من جانبه ، أكد بشطبجي استعداد الوزارة لتسهيل مهمة الدبلوماسي المغربي ومساعدته على أدائها على أكمل وجه، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في عمله ، ومثمنا عمق العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين .