شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 مدنيين سوريين جراء قصف لمجموعات مسلحة فى حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 3 مدنيين سوريين بجروح، اليوم الجمعة، جراء اعتداء مجموعات مسلحة بالقذائف على حيي حلب الجديدة والحمدانية بمدينة حلب. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة حلب قوله إن قذائف أطلقها إرهابيون ظهر اليوم من مناطق انتشارهم غرب المدينة سقطت على الأبنية السكنية في حيي (حلب الجديدة) و(الحمدانية)، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في المكان، مشيرا إلى أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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