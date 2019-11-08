رئاسة أمن الدولة تحذّر من “التطرف”

صحيفة الخليج الالكترونية أكّدت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة، أن التطرف بأشكاله كافة يعد آفة مجتمعية؛ داعيةً إلى الحذر والتحذير منه. وفي مقطع توعوي قصير، أوضحت الإدارة أن من أشكال التطرف مَن يتشدّد لمسائل بعينها، أو مَن يتحلل من تعاليم الدين وقيم المجتمع، وفريق ثالث يغالي في ولائه للجهة التي ينتمي إليها على حساب الدين والوطن. ودعت الإدارة إلى ضرورة تكامل المجتمع لمكافحة التطرف. انشر الخبر :

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