بالفيديو .. الميليشيات الإيرانية تذبح المتظاهرين العراقيين

صحيفة الخليج الالكترونية تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو , يظهر فيه قيام الميليشيات الإيرانية الإرهابية بذبح المتظاهرين العراقيين , مستغلين بذلك انقطاع خدمة الإنترنت عن أنحاء واسعة من العراق , بالإضافة لصمت وتواطؤ الحكومة العراقية تجاه هذه التصرفات البشعة. وقد استنكر مغردي الفيديو , قيام الميليشيات الإيرانية لهذه الأفعال المشينة , مطالبين بدعم المتظاهرين العزل بكل ما يلزمهم لمواجهة هذه الأفعال الإجرامية من قبل الميلشيات الإيرانية. انشر الخبر :

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