شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بجنوب السودان: نحاول السيطرة على النزاعات لجذب الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هون مومو كول، وكيل وزارة مجموعة شرق افريقيا بجنوب السودان، إن دولته تعانى من النزاعات الأهلية التى تعمل حاليًا على حلها هذه العقبة التى تؤثر على التنمية والاستثمار، وخلق بيئة مواتية لنمو الأعمال، مشيرًا إلى أن الحكومة تتيح الإجراءات اللازمة لتسهيل الاستثمار.

وأضاف مومو كول، فى تصريحات خاصة لليوم السابع على هامش المنتدى الاقتصادى لدول غرب آسيا وشمال افريقيا، والذى يواصل أعماله لليوم الثانى بالقاهرة، إن جنوب السودان دولة ناشئة بها بعض العقبات التى من الممكن أن تتحول إلى فرص للاستثمار، مثل الاسثتمار فى البنية التحتية، والطرق والإنشاءات والمساكن.

وقال كول، إن دولته فى القريب العاجل ستنشئ وزارة مستقلة للتجارة بعد انضمامها لمجموعة شرق افريقيا، للمساعدة الحقيقية فى التنمية الشاملة للبلاد، والتى تتضمن التعاون الدولى المشترك للاستثمار

وقال كول ، لدينا الكثير من القواسم المشتركة مع دول غرب آسيا وشمال افريقيا، ولدينا الكثير من الإمكانيات الحقيقية والثروات والموارد التى تحتاج إلى من يدعمها بالتصنيع و الاستثمار، مشير ًا إلى أن عدد المواشى فى جنوب السودان يفوق عدد البشر بها، بالإضافة إلى موت الأسماك فى المياه بعد كبر سنها لعدم وجود من يصطادها ويصنعها.

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وأكد كول أن دولة جنوب السودان ناشئة، وتعتبر نفسها حاليًا شريكًا لدول غرب آسيا وشمال إفريقيا، فى إطار تطوير بلدان المنطقة، حيث تتطلع لإتاحة الفرصة للتعلم والتفاعل مع عوامل التنمية.

ولفت كول إلى أن دولة جنوب السودان، منفتحة على كل دول العالم، وملتزمة بدعم الأعمال كى تنجح، مشيرًا إلى وجود تحدى كبير ، متمثل فى إحلال السلام الذى نعمل عليه فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن الهند شاركت منذ فترة طويلة فى دعم الاستثمار بجنوب السودان، فى قطاعات التجزئة والخدمات المهنية والطباعة والتشييد والبناء والأدوية، وحاليًا لدينا أكثر من 1000 رجل وسيدة أعمال هنود فى جنوب السودان.