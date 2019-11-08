شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى: العثور على عبوة ناسفة فى وسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقى اللواء عبد الكريم خلف، اليوم الجمعة، العثور على عبوة ناسفة في وسط العاصمة بغداد.
وقال خلف ـ في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ إن قوة من مكافحة المتفجرات تحاول حاليا تفكيك العبوة التي تم العثور عليها أسفل جسر السنك الواقع في وسط العاصمة بغداد، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.
يأتي هذا التصريح في الوقت أعلنت فيه السلطات العراقية عن اتخاذ إجراءات أمنية مشددة قبيل انطلاق مظاهرة حاشدة اليوم الجمعة في ساحة التحرير الواقعة في وسط مركز العاصمة بغداد.
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