مستوطنون يعطبون إطارات مركبات فلسطينية قرب القدس

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365

أعطب مستوطنون، صباح الجمعة، عجلات عشرات المركبات الفلسطينية، في بلدة حزما شمال شرق القدس، كما خطوا شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين.



وقال شهود عيان، للأناضول، إن المستوطنين تسللوا للبلدة وأعطبوا إطارات المركبات، وخطوا شعارات تدعوا لقتل الفلسطينيين، على جدران المنازل والمركبات.

وحسب الشهود، فمن بين العبارة المكتوبة، "القتل مقابل الحجر"، في دعوة صريحة لقتل الشبان الفلسطينيين الذين يواجهون الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، بإلقاء الحجارة.

وتتعرض البلدات والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس، لاعتداءات متكررة من المستوطنين، لا سيما الاعتداء على ممتلكاتهم ومركباتهم ومنازلهم، وخط شعارات عنصرية تدعوا لقتلهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.