العراق.. ارتفاع قتلى احتجاجات البصرة إلى 8

العراق / عامر الحساني / الخليج 365

قال مصدر طبي عراقي، الجمعة، إن حصيلة ضحايا احتجاجات مساء الخميس في البصرة جنوبي البلاد، ارتفعت إلى 8 قتلى.



وأضاف المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أنه "تبين أن 8 محتجين قتلوا مساء الخميس خلال فض القوات الأمنية لاعتصام أمام مبنى محافظة البصرة".



وفي وقت سابق الجمعة، قال المصدر الطبي، إن عدد قتلى احتجاجات البصرة بلغ 5، منهم 4 سقطوا إثر فض قوات مشتركة من الجيش ومكافحة الشغب اعتصاما أمام مبنى المحافظة، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.



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ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجة احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.



وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 284 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى، في مواجهات بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران، من جهة أخرى.



والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة".

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