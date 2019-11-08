انطلاق الدورية التركية الروسية الثالثة شرق الفرات

شرناق/عمر ياسين أرغين/الخليج 365

انطلقت الدورية البرية المشتركة الثالثة بين القوات التركية والروسية شرق الفرات بسوريا، في إطار جهود تأسيس "المنطقة الآمنة".

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق التركي الروسي المبرم في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتوجهت الدورية التركية المؤلفة من 4 مدرعات، من قرية "آلاكامش" بقضاء "إيديل" بولاية شرناق (جنوب شرق) باتجاه الأراضي السورية، لتلتقي مع الموكب الروسي، من أجل بدء الدورية المشتركة الثالثة.

وعقب ذلك تحرك الموكبان وباشرا في تسيير دورية مشتركة في المنطقة الواقعة بين مدينة القامشلي والمالكية التابعتين للحسكة، شمال شرقي سوريا، وبمشاركة طائرات بدون طيار.

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وترصد كاميرات الصحفيين في المنطقة الحدودية أعمال تسيير الدورية.

وفي 5 نوفمبر الجاري استكملت الدورية البرية المشتركة الثانية بين القوات التركية والروسية شرق الفرات بسوريا.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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