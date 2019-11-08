مقتل مدنيين اثنين وإصابة 4 في تفجير إرهابي شمالي سوريا

جوبان باي/عمر كوباران/الخليج 365 قتل مدنيان وجرح 4 آخرون، إثر تفجير إرهابي في بلدة "جوبان باي"(الراعي) الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني السوري" في منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا. وأفاد مراسل الخليج 365 في المنطقة، الجمعة، أنه جرى تفجير شاحنة مفخخة كانت مركونة أمام مبنى الأمن وسط المدينة. Advertisements وأسفر عن مقتل مدنيين اثنين وجرح 4 آخرين، وفق حصيلة أولية. وأشار إلى أن التفجير الإرهابي تسبب بحدوث أضرار مادية في محيط موقع الحادث. ويرجح "الجيش الوطني السوري" ووحدات الأمن المحلية، احتمال وقوف تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي، وراء الهجوم.

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