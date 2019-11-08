دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا هواوي تطلق سماعةHUAWEI FreeBuds 3 المرتقبة في الإمارات

أول سماعة بلوتوث في العالم بتصميم Open-Fit مزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة أصبحت متاحة للشراء حالياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 نوفمبر، 2019: أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن إطلاق سماعات HUAWEI FreeBuds 3 الجديدة كلياً في الإمارات. و تعد سماعات HUAWEI FreeBuds 3 أول سماعات بلوتوث في العالم بتصميم Open-Fit مزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة، وقد حصدت حتى الآن على 11 جائزة والعديد من التكريمات منذ الكشف عنها للمرة الأولى خلال فعاليات معرض’إيفا‘ منذ شهرين. وبفضل تزويدها بمعالج Kirin A1 من هواوي، تفتح سماعات HUAWEI FreeBuds 3 عصر جديد في حلول الصوت الرقمية التي تتكامل مع مزايا إلغاء الضجيج الذكية والأداء طويل الأمد ضمن جهاز واحد أنيق.

© layalina هواوي تطلق سماعةHUAWEI FreeBuds 3 المرتقبة في الإمارات

أول سماعة بلوتوث في العالم بتصميم Open-Fit مزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة

نتيجة لتنامي معدلات الاستخدام، يحتاج المستخدمون إلى سماعات يمكنها التكيف مع بيئات التشغيل المعقدة، ولا سيما عند وجود مستويات عالية من الضجيج في الخلفية. وتضع هواوي الاحتياجات المتعلقة براحة المستهلك وإلغاء الضجيج في مقدمة اهتماماتها، ولذلك فقد طوّرت التقنيات الخاصة ب أول سماعة بلوتوث في العالم بتصميم Open-Fit مزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة، والتي ترسي معايير جديدة كلياً في قطاع أجهزة الصوت. وتستند تقنية إلغاء الضجيج النشطة في عملها إلى جمع الضجيج المحيط من خلال مكبرات صوت مدمجة مع السماعات، ثم معالجة ذلك الضجيج باستخدام خوارزمية خاصة لإلغاء الضجيج عبر توليد موجات صوتية معاكسة تقوم بإلغاء الضجيج المحيطة.

وتمتاز سماعات HUAWEI FreeBuds 3 بقدرتها على إلغاء الضجيج لعزل التداخل الصوتي في البيئة المحيطة ضمن مراكز التسوق أو محطات القطارات الصاخبة بسرعة وكفاءة عالية، وتزويد المستخدمين بتجارب موسيقية غامرة ذات جودة عالية. ويمكن لهبوب الرياح أن يؤثر سلباً على جودة الصوت عند تلقي المكالمات الهاتفية. ولهذا السبب، قامت هواوي بتصميم قناة ميكروفون لخفض تأثير هبوب الرياح على نحو فاعل.

وتتضمن السماعات ميزة استشعار العظم لتحسين جودة ونقاء المكالمات لضمان إجراء مكالمات بشكل أوضح وتحديد إشارات المحادثات الصوتية بدقة عالية، تعتمد معظم السماعات منهجية تقوم على استخدام مكبر صوت مزدوج لخفض التداخل الصوتي في البيئة المحيطة. وتشمل تقنيات هواوي المبتكرة على ميزة استشعار العظم التي تلتقط اهتزازات الرأس لتمييز صوت المستخدم بشكل أفضل عن الضجيج في الخلفية. كما تقوم سماعات HUAWEI FreeBuds 3 بتحسين جودة الصوت وخفض الضجيج المحيط في الوقت نفسه. وتشكل ميزة استشعار العظم لإلغاء الضجيج إحدى الابتكارات الحصرية الخاصة بشركة هواوي، وتلعب دوراً رائداً على مستوى القطاع في عروض مكبرات الصوت المزدوجة والمخصصة لإلغاء الضجيج.

تصميم Open-fit للاستخدام لفترات طويلة

تمتاز سمّاعات HUAWEI FreeBuds 3 بتصميمopen-fit فريد يمنح المستخدمين تجربة ارتداء مريحة وبسيطة تناسب كافة الأماكن والنشاطات. وبفضل انحناءاتها المريحة والمستديرة وتصميم Open-Fit توفر سماعات HUAWEI FreeBuds 3 تجربة بمنتهى الراحة والثبات تساعد المستخدم على ارتدائها لساعات طويلة. وتمتاز السماعات بتصميمها الأنيق ولمساتها اللامعة باللونين الأسود والأبيض.وتأتي سمّاعات HUAWEI FreeBuds 3 مع علبة شحن مستديرة بتصميم مثالي يُسهّل وضعها في الجيب بشكل مريح، والإمساك بها في راحة اليد.

صوت قوي لتجربة موسيقية بمستوى جودة الاستوديوهات

صنّعت سماعات HUAWEI FreeBuds 3 مزودة بمكونات صوتية مُخصصة وبالاعتماد على بنية مبتكرة طورتها هواوي، والتي تعمل على تحقيق التوازن الأمثل بين الأصوات عالية الطبقة، والصوت الأوسط، وصوت الجهير لتزويد المستخدمين بتجربة موسيقية مذهلة.

أداء فائق يستند إلى معالج Kirin A1

يعد معالج Kirin A1 أولى المعالجات التي تصممها هواوي خصيصاً للأجهزة الصوتية والأجهزة القابلة للارتداء. وتحتوي هذه الشريحة على معالج بلوتوث فائق التطور، ومعالج صوت عالي الكفاءة، ومعالج تطبيقات عالي الكفاءة، ووحدة مستقلة لإدارة الطاقة. وتوفر هذه الشريحة اتصالاً مستقراً وفاعلاً، وقدرة معالجة الصوت فائقة القوة، وقدرة هائلة على خفض التشويش ودعم إمكانيات التواصل والتفاعل الطبيعية والذكية؛ ما يوفر تجربة موسيقية غامرة ورفيعة المستوى، وتجارب ألعاب صوتية وبصرية متزامنة لا تضاهى. بينما يمتاز معالج التطبيقات فائق التطور بقدرته الفريدة على الجمع بين الأداء العالي مع الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة لتحسين وإطالة عمر البطارية على نحو غير مسبوق.

الشحن اللاسلكي الفائق السرعة وعمر أطول للبطارية

يمكن شحن سماعات HUAWEI FreeBuds 3 بعدة طرق ما يتيح للمستخدمين إمكانية الاستمتاع بالموسيقى أو إجراء المكالمات الهاتفية دون القلق بشأن نفاذ طاقة البطارية. فبناءً على تكنولوجيا الشحن السريع من هواوي، توفر سماعات HUAWEI FreeBuds 3 تقنية الشحن فائق السرعة SuperCharge باستطاعة 2 واط لتعزيز سرعة وسهولة عملية الشحن بالنسبة للمستخدمين أثناء تنقلهم. ويمكن أيضاً شحن سماعات HUAWEI FreeBuds 3 باستخدام أحد هواتف هواوي الذكية التي تدعم خاصية الشحن العكسي اللاسلكي.

وتمتاز سماعات HUAWEI FreeBuds 3 ببطاريتها ذات العمر الطويل، ما يتيح للمستخدمين إمكانية الاستمتاع بسماع الموسيقى في أي مكان وزمان. ومع شحنها الكامل لمرة واحدة فقط، يمكن لسماعات HUAWEI FreeBuds 3 العمل لأربع ساعات في حين يصل عمر البطارية لمدة قد تصل إلى 20 ساعة عند استخدامها مع علبة الشحن*.

*تستند البيانات حول البطارية ومدة الشحن إلى نتائج الاختبارات التي أجريت في مختبر هواوي. وعند تشغيلها في الوضع الافتراضي (مع عدم تمكين خاصية إلغاء الضجيج النشطة)، ورفع مستوى الصوت إلى 50%، وتشغيل وضع AAC؛ يتأثر العمر الفعلي للبطارية بمستوى الصوت، ومصدر إشارة الصوت، والتداخل الصوتي في البيئة المحيطي، ومزايا المنتج، وعادات الاستخدام.

لأسعار والتوافر

ستتوفر سماعات HUAWEI FreeBuds 3 بلمسات لامعة بلوني الأسود Carbon Black والأبيض Ceramic White. يبدأ الطلب المسبق للسماعات من 14 نوفمبر وسيحصل المستخدمين على شاحن لاسلكي من نوع CB60 مع كل طلب مسبق. وستتوفر السماعات للبيع في متاجر تجربة هواوي ومجموعة مختارة من متاجر الإلكترونيات بدءًا من 21 نوفمبر بسعر 649 درهم إماراتي.

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نبذة عن مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تعد مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها أجهزة الهواتف النقالة، والاكسسوارات الرقمية، والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة. وتتوافر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم. وفي عام 2018، حلت المجموعة في المرتبة الثانية في العالم من ناحية حجم شحنات الهواتف النقالة.

احتلت هواوي في العام 2019، المرتبة 47 ضمن قائمة ’براندز‘ لأفضل 100 علامة تجارية عالمية، والمرتبة 79 في قائمة ’العلامات التجارية الأكثر قيمة في عام 2018 والتي أصدرتها مجلة ’فوربس‘.

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وباعتبارها مجموعة رائدة في تكنولوجيا المعلومات، تخصص هواوي قسماً كبيراً من ايرادات مبيعاتها السنوية لجهود الأبحاث والتطوير، وأنشأت 14 مركزاً للبحوث في جميع أنحاء العالم. ومنها مركز هواوي لأبحاث الجماليات في باريس. وأنشأت هواوي مركزاً جديداً للأبحاث والتطوير في ’مختبر ماكس بيريك للابتكار‘ في مدينة فِتسلار في ألمانيا، وفيه تتعاون هواوي وشركة لايكا في مجال الأبحاث التقنية لتطوير كاميرات الأجهزة النقالة وجودة الصور.

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للاستفسارات الإعلامية:

ماريا أوجارام

المديرة الإقليمية للعلاقات العامة والتواصل الاجتماعي

مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

البريد الإلكتروني: [email protected]

جامول تورابوف

مدير العلاقات العامة والتواصل في الإمارات العربية المتحدة

مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

البريد الإلكتروني: [email protected]

غيدا قليبو

مسؤولة تنفيذية أولى

شركة هيل آند نولتون

البريد الإلكتروني: [email protected]

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