شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. صحو غائم جزئيا بالإمارات وأمطار متوقعة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير التوقعات إلى أن الطقس فى منطقة الخليج سيكون صحوا، بينما تتكون السحب الرعدية فى السعودية، وتنشط الرياح، مع احتمالات سقوط أمطار، خلال اليوم الجمعة

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة قد تمتد حتى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة , تبوك ,حائل ,الجوف والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية، ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزئيين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الجمعة صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، يصبح غائما خلال آخر الليل خاصة على السواحل الشمالية والجزر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 – 30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة أحيانا صباح السبت شمالا.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله غائم جزئياً أحياناً، بينما تكون الرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ولكنها شمالية بوجه عام وتصل سرعتها خلال النهار من 10 إلى 15 عقدة أحيانا.