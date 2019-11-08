اليمن.. جماعة الحوثي تعلن الإفراج عن 44 معتقلا في ذمار

اليمن / الخليج 365
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الجمعة، أنها أفرجت عن 44 معتقلا في محافظة ذمار وسط البلاد.
وقال الموقع الإلكتروني لقناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، إنه "تم الخميس، الإفراج عن 44 شخصا من المغرر بهم في محافظة ذمار، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف".
ونقل المصدر عن الوكيل الأول لمحافظة ذمار فهد عبد الحميد المروني قوله: "نحن حريصون على منح هؤلاء فرصة للعودة إلى حضن الوطن، وإفشال مؤامرات العدوان الرامية إلى تمزيق وحدة الصف، وتجنيد ضعاف النفوس للقتال في صفوفه" بحسب تعبيره.
وبشكل متكرر، يعلن الحوثيون اعتقال أشخاص بعدة محافظات، بتهمة تأييد التحالف العربي، أو المشاركة في القتال مع القوات الحكومية.
ومنذ نهاية 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات أخرى، وتتهمهم الحكومة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية، بتنفيذ اعتقالات طالت عددا من المعارضين لهم، بينهم سياسيون وصحفيون وأكاديميون.
ويتهم الحوثيون العديد من هؤلاء المختطفين، بدعم ومساندة ما يسمونه "العدوان على اليمن"، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد مسلحي الجماعة، منذ مارس/ آذار 2015.
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