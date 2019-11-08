داخلية غزة: إحباط محاولة تسلل ثلاثة مسلحين لمصر

غزة /محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة (تديرها حركة حماس)، الجمعة، إحباط محاولة تسلل ثلاثة مسلحين إلى مصر عبر الحدود الجنوبية للقطاع.

وقالت الداخلية في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه:" أحبطت قوات الأمن الوطني محاولة تسلل إلى الأراضي المصرية عبر الحدود الجنوبية لقطاع غزة فجر الجمعة، وقد وقع تبادل لإطلاق النار مع ثلاثة مُسلحين".

ولم توضح الداخلية هوية المسلحين.

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وأضافت:" أن القوات تمكنت من اعتقالهم وضبط الأسلحة التي بحوزتهم".

ولفتت إلى أنه "قد تمت إحالة المعتقلين الثلاثة إلى التحقيق لدى جهاز الأمن الداخلي، ولا زالت قوات الأمن الوطني تُجري عملية تمشيط على طول الحدود الجنوبية مع مصر".

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