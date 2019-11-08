مصدر طبي عراقي.. ارتفاع قتلى احتجاجات البصرة إلى 5

العراق / علي جواد / الخليج 365

قال مصدر طبي عراقي، الجمعة، إن حصيلة ضحايا احتجاجات البصرة جنوبي البلاد الخميس، ارتفعت إلى 5 قتلى و103 جرحى، بينهم عناصر في الجيش.

وأضاف المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "أحد جرحى احتجاجات ميناء أم قصر في البصرة، توفي في المستشفى إثر تعرضه لإصابات شديدة في منطقة الرأس والصدر".

وأوضح أن "متظاهرا آخر توفي متأثرا بجراحه في فض اعتصام مبنى المحافظة، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، كما أن الإصابات بين المحتجين ارتفعت إلى 95، إضافة إلى 8 في صفوف قوات الجيش".

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وفي وقت سابق، قال مصدر طبي إن 3 محتجين قتلوا وأصيب 30 آخرون بجروح مختلفة، إثر فض قوات مشتركة من الجيش ومكافحة الشغب اعتصاما أمام مبنى المحافظة.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 275 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى، في مواجهات بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران، من جهة أخرى.

والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة".

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