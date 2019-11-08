إدراج الموسيقى والمسرح والفنون في مناهج التعليم السعودي









اسماء السيد - الرياض: أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان عن إدراج الموسيقى والمسرح والفنون في مناهج التعليم.

وقال الأمير بدر بن عبد الله في تغريدة له على "تويتر": "الموسيقى والمسرح والفنون في تعليمنا، والقادم أجمل".

واتفقت وزارتا التعليم والثقافة في السعودية على التعاون في إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي، إضافةً إلى نقل صلاحية إعطاء التصاريح والرخص للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية إلى وزارة الثقافة، وأن يكون لوزارة الثقافة التصريح للمعاهد والجامعات والكليات والمدارس الأهلية للبرامج والأنشطة والمسارات التعليمية المستحدثة في الثقافة والفنون.

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وتم الاتفاق المبدئي لدراسة نقل إنشاء وإصدار التصاريح للمعاهد والكليات والمدارس الأهلية المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون إلى وزارة الثقافة، كما تم الاتفاق المبدئي بين الوزارتين على تفعيل واستخدام وتشغيل مرافق وزارة التعليم كالمسارح المدرسية والجامعية.

يذكر أن وزير الثقافة كان عقد الخميس، اجتماعاً مع وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حمد بن محمد آل الشيخ، في مقر وزارة الثقافة بالدرعية.

وجرى خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة.