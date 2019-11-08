شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام برنامج "مهارات القرن الـ21" بمكتب تعليم محافظة بيش فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت، أمس الخميس، فعاليات البرنامج التدريبى الذى نفذه مركز التطوير المهنى بمكتب تعليم محافظة بيش التابع لإدارة تعليم صبيا تحت عنوان "مهارات القرن الـ21" وذلك بقاعة بيت الخبرة للتدريب بمدرسة أبي هريرة الابتدائية ببيش السعودية.

وهدف البرنامج الذي نفذه المدرب عرار بن سويد مجيردي على مدى يومين، إلى اكتساب المتدربين أهم المعارف والمهارات والإتجاهات المهنية والوظيفية والشخصية الحديثة في القرن ٢١ وتنميتها لتحسين الممارسات التعليمية .

وتأتي الدورة ضمن الدورات والبرامج التدريبية التي ينفذها قسم النشاط الطلابي ممثلا" في شعبة مهارات وأعمال خلال العام الحالي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اختتام برنامج "مهارات القرن الـ21" بمكتب تعليم محافظة بيش فى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.