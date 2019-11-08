شاومي تعلن رسميًا عن هاتفها "Redmi Note 8T"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاومي تعلن رسميا عن هاتفها Redmi Note 8T

الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365

أعلنت شركة شاومي اليوم عن هاتفها الذكي الجديد (ردمي نوت 8 تي) Redmi Note 8T الذي يقدم بعض التحسينات مقارنةً بهاتفها السابق (ردمي نوت8) Redmi Note 8 الذي أطلقته في شهر سبتمبر الماضي، ولكنه أيضًا يختلف قليلًا في الشكل.



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ويقدم (ردمي نوت 8تي) الجديد شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بقياس 6.3 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 19.5:9 وطبقة حماية من زجاج (جوريلا جلاس 5) على الواجهة والظهر.

ويحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، أو 4 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويضم (ردمي نوت 8تي) – الذي يأتي بسماكة 8.6 ميليمترات ويزن 200 جرام – معالجًا ثماني النوى (كوالكوم سنابدراجون 665)، ومعالج رسوميات من نوع (أدرينو 610). كما يضم الهاتف بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 4،000 ميلي أمبير/ساعة.