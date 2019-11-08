حدائق المنتزه تحتفل بعيدها الـ40 مع 5000 زائر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بمشاركة 5000 زائر، احتفلت حدائق المنتزه، الوجهة العائلية الترفيهية المتميزة في الشارقة، بعيدها الأربعين بكرنفال فني تحت عنوان «أربعون عاماً من المرح والأسطورة مستمرة».

وخلال الكرنفال، طافت شخصيات الفيلم الخيالي الشهير «ويزرد أوف أوز» بملابسها المزخرفة في مرافق المنتزه، وبمشاركة العائلات وأطفالها الذين ارتدوا أزياء شخصياتهم المفضلة.

واستضافت حدائق المنتزه سلسلة من الفعاليات الاحتفالية التي أقيمت في الحديقة الترفيهية «جزيرة الأساطير» مؤخراً.

وتضمنت الاحتفالات عروضاً جوالة ومسرحية، وتمكن الأطفال في نهايتها من لقاء شخصيات الفيلم والتقاط صور تذكارية معهم، إلى جانب حفلة تنكرية وهدايا للزوار.

وكان من أبرز تلك الفعاليات عروض ألعاب نارية أضاءت بألوانها المختلفة سماء الشارقة.

وافتتحت حدائق المنتزه في 1979 ونجحت على مدار أربعة عقود في تطوير وتحديث مرافقها الترفيهية والخدمية ومعالمها السياحية وفق أعلى معايير السلامة الدولية.

وقال خالد القصير، المدير العام لحدائق المنتزه: «إن أكثر ما يسعدنا هو رؤية الابتسامة ترتسم على وجوه الأطفال والزوار الذين يحملون معهم ذكريات جميلة، وهو الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه من خلال الفعاليات والأنشطة التي تنظمها حدائق المنتزه التي احتفلت بمرور 40 عاماً على افتتاحها، وتمكنت خلالها من تعزيز مكانة إمارة الشارقة على الخريطة السياحية».