شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد وعبدالله الثاني وويدودو يبحثون التطورات الإقليمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وبحث سموه والملك عبدالله الثاني، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها على مختلف الصعد.
كما استعرض الجانبان مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وثمَّن الملك عبدالله الثاني الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، مشدداً على دعم الأردن لهذه الجهود التي تستهدف حل الأزمة، بما يضمن وحدة اليمن الشقيق واستقراره وسلامة أراضيه، ويحفظ أمن الخليج العربي.
كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أمس، اتصالاً هاتفياً من جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة.. بحثا خلاله علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب وإمكانات تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا.
كما تناول سموه ورئيس إندونيسيا، خلال الاتصال الهاتفي، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. (وام)
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