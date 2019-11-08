شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للكتاب» في موسوعة «جينيس» العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق معرض الشارقة الدولي للكتاب، أمس، إنجازاً ثقافياً باهراً، وذلك بدخوله موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، بعد أن نظم أكبر حفل توقيع للكتب في العالم، وذلك بمشاركة 1502 كاتب من الإمارات والوطن العربي والعالم.

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