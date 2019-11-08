الجيش العراقي يتوعد «قُطّاع الطرق» والجسور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

تواصلت الاحتجاجات في العراق، أمس الخميس؛ حيث أقام المتظاهرون نقاط تفتيش في ساحة التحرير ببغداد، فيما قتل أربعة محتجين في العاصمة، بعدما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، في وقت بدا وكأن هناك حرباً حول حقول ومصافي النفط والموانئ المصدرة بين السلطات العراقية والمتظاهرين؛ حيث استمر إغلاق ميناء أم قصر الحيوي في محافظة البصرة بعد فترة وجيزة من فتحه، بينما تحدث مسؤول عراقي عن أن العصيان المدني يوقف تصدير 90 ألف برميل من الخام العراقي، وسط تحذيرات عراقية من انعكاسات سلبية على الأسعار جراء إغلاق الموانئ، في حين أصدر الجيش أوامر فورية باعتقال أي شخص يقوم بقطع الطرقات والجسور.

قطع المتظاهرون في بغداد 3 جسور رئيسية؛ حيث تجمعت أعداد كبيرة من المحتجين عند جسر الشهداء، وأعادت قطعه مجدداً عقب ساعات من فتحه.

واتهم المتظاهرون، السلطات بإطلاق قنابل صوتية، لإشاعة الرعب في نفوس المواطنين، ومنعهم من التوجه لدعم المتظاهرين في ساحة التحرير وبقية الساحات.

وقتل أربعة متظاهرين، وأصيب أكثر من 35 آخرين وسط بغداد، بعدما استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق تظاهرات الاحتجاج ضد الفساد.

ووقعت الاشتباكات قرب جسر الشهداء في العاصمة، كما وقعت صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية العراقية في شارع الرشيد وسط العاصمة أيضاً.

وبحسب مصادر محلية: «أطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي على المتظاهرين في شارع الرشيد أثناء محاولتهم إزالة الحواجز الكونكريتية التي تغلق الشارع».

وفي جنوب البلاد، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة، قولهم إن عشرات المحتجين أغلقوا مدخل الميناء، بعد ساعات فقط من استئناف العمل فيه.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون في الميناء إن العمل عاد بشكله الطبيعي للميناء، بعد أسبوع من إغلاقه بفعل الاحتجاجات، كما أكد مسؤولون أمنيون استئناف العمل في مصفاة نفط الناصرية، بعد مغادرة المحتجين.

وأدى قطع طرقات النقل من قبل متظاهرين إلى منع وصول نحو 90 ألف برميل من النفط الخام المخصص للتصدير لا تزال عالقة في أحد حقول شمال العراق، أمس الخميس، وفق ما قال مصدر في قطاع النفط. وينتج حقل القيارة في محافظة نينوى بشمالي البلاد 30 ألف برميل من النفط الخام يومياً، يتم نقلها بشاحنات إلى ميناء البصرة الجنوبي، ليتم تصديرها، غير أن الاعتصامات في بعض تلك الطرقات عطلت عمليات التصدير.

وقال مصدر رفيع المستوى في شركة نفط الشمال التي تدير حقل القيارة، أمس الخميس، إن الشاحنات لم تتمكن من القيام بعملية النقل لليوم الثالث على التوالي.

وحذر اقتصادي عراقي من مخاطر استمرار المتظاهرين بإغلاق ميناء أم قصر لما له من انعكاسات سلبية على الواقع التجاري واستقرار أسعار السلع الأساسية في البلاد.

وقال المحلل الاقتصادي ضرغام محمد علي لوكالة الأنباء الألمانية: «لا يختلف اثنان أن التظاهرات الاحتجاجية في العراق أمس، تعكس الواقع السيئ الذي يعيشه الشعب من جراء اتساع رقعة الفساد وعدم قيام الحكومة العراقية باتخاذ خطوات وإصلاحات حقيقية لمعالجة مشاكل البطالة وتوفير فرص العمل لقطاع الشباب».

وحذر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف، من أن «هناك أوامر صارمة ستصدر من القضاء العراقي وبشكل فوري لاعتقال أي شخص يقوم بقطع الطرقات والجسور أو يحاول تعطيل عمل المنشآت المهمة».

وأضاف أن «القوات الأمنية، تتعامل من دون سلاح مع المتظاهرين»، مستدركاً أن «هناك قوات أمنية لديها أسلحة تتولى مهمة حماية الأماكن الحساسة، لاسيما المصارف الحكومية والأهلية، وذلك لمنع أية محاولة لاقتحامها».