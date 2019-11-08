مشاورات بلا نتائج.. و«ساعات حاسمة» في لبنان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

استمرت التحركات الاحتجاجية في لبنان، أمس، لليوم ال 22 على التوالي في مختلف المناطق اللبنانية، ونظم الطلاب اعتصامات لليوم الثاني أمام عدد من المؤسسات والمرافق العامة. وأكد رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا، «سنكمل المشاورات مع بقية الفرقاء، هذا الشيء الوحيد الذي أريد قوله»، بينما شددت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر أنها تدعم طرح رئيسها، وزير الخارجية جبران باسيل لتسهيل تشكيل حكومة من أصحاب اختصاص دون وجوه سياسية من ضمنها هو.

وسجل، يوم أمس، خروج طلاب لبنان بكل فئاتهم التعليمية إلى الشوارع، والتظاهر أمام مدارسهم وجامعاتهم، ودعوتها إلى الإغلاق ومن ثم الالتحاق بركب المتظاهرين نحو المؤسسات والمصارف في بيروت لمنع موظفيها من الالتحاق بها. وفي الجنوب شهدت مدن صيدا وصور والنبطية مسيرات طلابية، حيث تجمع طلاب المدارس الرسمية والخاصة عند تقاطع «إيليا» في صيدا، وانطلقوا في تظاهرة موحدة، بعدما توافدوا إليها بمسيرات من أمام مداخل مدارسهم من دون الالتحاق بالصفوف. وفي الشمال عمد عدد من المحتجين منذ الصباح الباكر إلى الاعتصام أمام المصارف والمرافق العامة، وطلبوا من الموظفين ترك مكاتبهم والالتحاق بهم وإقفال الأبواب.

وكان وزير الدفاع الوطني إلياس بو صعب قد أشار بعد لقائه المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أمس، إلى أن الجيش عمد إلى فتح الطرقات في الوقت المناسب لتفادي أي انفجار داخلي بين المواطنين والمتظاهرين أنفسهم، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية تتخذ القرارات بما يخدم المصلحة العامة، فيما أثنى كوبيتش على أداء الجيش اللبناني المميز في هذه المرحلة الحرجة التي تمر فيها البلاد، وعلى تمكنه من فتح الطرقات من دون أي أعمال عنف.

سياسياً، تابع رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، التطورات السياسية والأمنية في البلاد، وتلقى سلسلة تقارير عرضت للمستجدات، واستكمل الاتصالات التي يجريها تمهيداً لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، حيث التقى سعد الحريري للمرة الأولى منذ تقديم استقالة حكومته له في ال 29 من الشهر الماضي، وذلك بناء على طلبه للتشاور معه في المخارج المتاحة. وأشار الحريري بعد اللقاء إلى أنه سيواصل المشاورات مع بقية الفرقاء، من دون أن يوضح شيئاً آخر. وتتمحور المشاورات حول شكل الحكومة، وكيفية توزيع الحقائب على السياسيين والتكنوقراط منها في حال تم التوافق النهائي بين المعنيين بالتشكيلة على حكومة تكنو - سياسية، بعدما تقدم هذا الخيار على ان يكون برئاسة الحريري، ويغيب عنها الوزراء البارزون في الحكومة السابقة، أو أغلبهم إن لم يكن جميعهم، وتحترم نتائج الانتخابات النيابية بتوازناتها، وتحفظ التمثيل للقوى المشاركة بالتسوية السياسية، بعدما رحّب الحريري بهذا الخيار خلال اللقاء مع رئيس التيار «الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أمس الأول، إلا أن الأولوية تتمحور حول تأمين توافق يؤدي إلى تسهيل عملية التأليف، كي لا تطول فترة تصريف أعمال، ولذلك فلا استشارات قبل معرفة شكل الحكومة. وقالت مصادر مطلعة: إن باسيل قدم، في اللقاء مع الحريري، طرحاً يقوم على خروجه وخروج غيره من الحكومة كأسماء سياسية بارزة، على أن يتم تسمية وزراء اختصاصيين وأهل ثقة، ولكن ليسو سياسيين.