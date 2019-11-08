«حرة الشارقة للنشر» ترتقي بالخدمات الإدارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وقّعت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، مع مركز الخبرة لخدمات العمالة المساعدة التابع لمجموعة ASG للخدمات الإدارية، اتفاقية تعاون مشتركة تهدف للارتقاء بالبيئة الداعمة والمستدامة، التي تقدمها المنطقة والتي تتجلى في توفير الحلول السريعة والمريحة للجمهور ورواد الأعمال في المدينة.

جاء توقيع الاتفاقية في معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث نصّت على أن يقدّم المركز خدمات متنوعة تشمل طباعة المعاملات الخاصة بالدوائر الحكومية، توفرها مراكزه المعتمدة، حيث سيتولى المركز طرح خدمات ضرورية وأساسيّة تتضمن: خدمات طباعة معاملات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخدمات طباعة معاملات الجوزات، وخدمات طباعة معاملات الفحص الطبي، وخدمات طباعة بطاقة الهوية الإماراتية، كما ستقدم للجمهور خدمات إنجاز المعاملات التي يمكن إتمامها بمراكز تدبير، وتسهيل، وتوجيه أو مراكز الفحص الطبي.

وسيقدم المركز حزمة من حلول الدعم السريعة والمريحة، لرواد الأعمال في المنطقة والجمهور، تتضمن تخليص مختلف الخدمات الحكومية التي قد يحتاج إليها أي مراجع من المواطنين والمقيمين وبنفس المبنى دون الحاجة للذهاب إلى مباني الجهات المعنية، حيث سيتولى تقديم خدمات دائرة التنمية الاقتصادية، وخدمات بلدية الشارقة، وخدمات محاكم الشارقة، وغيرها. كما تشمل الاتفاقية أيضاً توفير خدمات الفحص الطبي السريع من خلال مراكز اللياقة الطبية الخاصة بالمركز، والتي تعمل على مدار الساعة، إلى جانب تقديم خدمة الفحص الطبي الخاصة بكبار الشخصيات (VIP) والتي تنجز بوقت أقصاه 4 ساعات من وقت إجراء الفحص.

وحول هذه الاتفاقية قال سالم عمر سالم، مدير المنطقة: «نعيش في الشارقة ببيئة أعمال متطورة ومتقدمة تمدّ الجمهور بمختلف الخيارات الداعمة سواء على صعيد إنجاز المعاملات وسرعة وسلاسة إتمامها، وفي إطار حرصنا على مضاعفة تقديم شتى أصناف الدعم والمتابعة والتسهيل لجمهور المدينة ورواد الأعمال فيها وقّعنا هذه الاتفاقية مع المركز الذي قدم الكثير من الجهود على صعيد خدمة الجمهور وتوفير الدعم اللازم للمواطنين والمقيمين في الإمارة من إنجاز معاملاتهم».

وتابع سالم: «نمضي في المدينة بترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير بيئة خصبة وداعمة للناشرين وصنّاع الكتاب، وهذه الاتفاقية تنسجم مع رؤيتنا وأهدافنا في توفير كل ما يلزم الناشر لإتمام أعماله، ونحن نأمل في أن يسهم هذا التعاون المشترك في إنجاز المعاملات بسهولة، ويضمن في الوقت نفسه توفير الوقت والجهد على الناشرين والمستثمرين، ويلعب دوراً فاعلاً في الارتقاء ببيئة الأعمال في المدينة».

من جهته قال أيوب محمد عبدالكريم الزرعوني، رئيس مجموعة ASG : «سعداء بهذا التعاون مع المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر التي نعتز بوجودها وما تقدمه من خيارات تلفت الانتباه لمكانة الشارقة كمركز استراتيجي للنشر في المنطقة، ونحن على يقين بأن وجودنا في المدينة سيتيح للمراجعين والجمهور ورواد الأعمال فيها إنجاز معاملاتهم دون أي صعوبات وبكل سهولة ويسر، ما يدفع باتجاه مضاعفة وتيرة العمل ويرتقي به».