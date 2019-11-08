أسورة للتخلصمن «إدمان الإنترنت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتكر طلاب بجامعة إندونيسيا، تحت إشراف المخترع عرفان بودي ساتريا، جهازاً على شكل أسورة يوضع حول معصم اليد لمساعدة مستخدمي الإنترنت للتخلص من إدمان الإنترنت، وتقليص الوقت الذي يقضونه في التصفح.

وأطلق على الجهاز اسم «نتوكس» اشتقاقاً من «إنترنت ديتوكس»، وتعني «التخلص من سموم الإنترنت».

ويحتوي الجهاز على مستشعر لقياس نسب الهيموجلوبين والأكسجين في الدم وتغير معدل ضربات القلب.

وخلصت العديد من الدراسات إلى أن الاستخدام الطويل للهاتف الذكي له تأثير خاص في خفض معدلات ضربات القلب. وعند انخفاض معدلات ضربات القلب والأكسجين في الدم، يصدر الجهاز صوتاً ينبه المستخدم إلى ضرورة التوقف عن استخدام الهاتف الذكي.

ويعمل فريق ساتريا على تحسين دقة الجهاز، لأن قراءات تغير معدلات ضربات القلب قد تختلف وفقاً لشكل جسم الإنسان وجنسه وحالته الصحية. ويأمل الفريق في التقدم للحصول على حق براءة الاختراع للجامعة بحلول العام المقبل. بحسب «سكاي نيوز».

ويعد إدمان الإنترنت مشكلة اجتماعية متزايدة في إندونيسيا والعديد من دول العالم. وذكرت وسائل إعلام أن مراهقين إندونيسيين تلقيا علاجاً من إدمان ممارسة الألعاب عبر الإنترنت في أكتوبر الماضي.