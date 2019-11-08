شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لرئيس الدولة وولي عهد أبوظبي نشره سيف بن زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على حسابه على إنستجرام، فيديو أرشيفي يظهر فيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال زيارته لأحد الموانئ البحرية العسكرية، وكان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو لرئيس الدولة وولي عهد أبوظبي نشره سيف بن زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.