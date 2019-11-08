شكرا لقرائتكم خبر عن «مداخلات سلطان» يوثق تجاوب الحاكم مع نبض الناس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعدت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون كتاب «مداخلات سلطان» الذي يجمع في 400 صفحة من القطع المتوسط، مداخلات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، عبر برنامج «الخط المباشر» منذ عام 2011 وحتى 2017.

ويسعى الكتاب الصادر عن منشورات القاسمي والذي يضم سبعة فصول، إلى توثيق مداخلات صاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعته الدائمة لطلبات أو شكاوى المتصلين، وإطلاع الجمهور عليها، من خلال تسليط الضوء على مضامينها الثرية، وأسبابها، ونتائجها.

ويضع الكتاب بين يدي القارئ الصورة الحقيقية لمنهجية حاكم الشارقة، في إدارة شؤون الإمارة وتوجه دفة المشروع الحضاري والنهضوي لها، من خلال اطلاعه الدائم ومتابعته لمختلف القضايا، والمسائل التي تتعلق بالمجتمع، وتواصله المستمر مع أفراده عبر برنامج «الخط المباشر».

وجمع الكتاب 73 من المداخلات التي بدأت في ديسمبر 2011، وحتى عام 2017، في خطوة تسعى إلى تعريف القارئ بما قدمه سموه، من حلول للعديد من القضايا المجتمعية، إضافة إلى المعلومات التاريخية، والنصائح والإرشادات، فضلاً عن التطرق إلى المشاريع التي وردت في المداخلات كأفكار تحولت إلى واقع.

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وحول أهمية الكتاب قال محمد خلف مدير عام الهيئة: «تعبر مداخلات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عن رؤية حكيمة، واستراتيجية واضحة تتبنّى الشفافية في إدارة شؤون الإمارة وتوجيه دفة مؤسساتها؛ لذلك حرصت الهيئة على توثيق مداخلات سموه، لتكون وثيقة ومرجعاً يعبر عن مسيرة الإمارة الحضارية والثقافية، ويكشف رؤية سموه للمؤسسة الإعلامية ورسالتها ودورها في النهضة المجتمعية للإمارة والدولة».

وأضاف: «يحمل الكتاب إلى جانب توجيهات ومبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة، مخزوناً معرفياً وثقافياً قدمه سموه في كثير من مداخلاته، وحقائق تاريخية، وقضايا ثقافية، منها ما يتعلق بذاكرة الإمارات والخليج العربي، وأخرى تتوقف عند تاريخ الحضارة العربية».

ويعرض الكتاب في فصله الأول مداخلة صاحب السمو حاكم الشارقة في 6 ديسمبر 2011، التي أشاد من خلالها بمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بزيادة الرواتب والعناية بالمواطنين، إضافة إلى تناوله قضية مساعدات الشؤون الاجتماعية، وغيرها من القضايا المهمة.

ويوثق الكتاب في فصله الثاني 24 مداخلة، منها مداخلة التاسع من يناير عام 2012، حول مشاكل البيوت وحلها، إضافة إلى مداخلة مخصصة حول نادي الشارقة الثقافي الرياضي، بتاريخ 17 يناير من العام ذاته، ومداخلة زيادة رواتب المتقاعدين، والاهتمام بالمعلم وتكريمه، وغيرها من المداخلات المهمة.

ويواصل الكتاب عبر فصوله، توثيق مداخلات صاحب السمو حاكم الشارقة، كمداخلات سموه ال 15 خلال عام 2013، منها الاستعداد لفعاليات الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية، والعناية بالنباتات والزهور سلوك حضاري، إضافة إلى مداخلات عام 2014 التي بلغت 11 مداخلة، تنوعت بين حل مشكلات الغارمين، والبحث العلمي، والنصائح التي قدمها سموه لأبنائه في الشارقة، وغيرها من المداخلات.

ويختتم الكتاب فصله الأخير الذي يحتوي على 8 مداخلات، بدأها صاحب السمو في 3 يناير 2017، بمداخلة حول الميزانية، وخدمتها للجانب الاجتماعي، ومداخلة خدمة اللغة العربية، وكذلك حديثه عن أسواق الشارقة، وحتى آخر مداخلات عام 2017 حول المنح الدراسية والمشروعات الثقافية والتنموية.