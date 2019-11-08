الرئيس اليمني يشيد باتفاق الرياض









اسماء السيد - استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الخميس، وفد المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.

وأشاد هادي خلال اللقاء بالجهود التي بذلت في سبيل إخراج اتفاق الرياض إلى حيز الوجود بدعم وإشراف مباشر من" الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين بذلوا جهوداً مخلصة وكبيرة"، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء اليمينة سبأ.

وعبر الرئيس اليمني عن أمله في أن يتم البناء على اتفاق الرياض للسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق غايات وتطلعات أبناء الجنوب والشعب اليمني بصورة عامة من خلال توحيد الجهود والطاقات في تحقيق الأهداف والغايات السامية لليمنيين بدعم ومساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية لإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

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ولفت هادي إلى تبنيه مبكراً للقضية الجنوبية بمفاهيمها العادلة وإنصافها من خلال تصدرها للقضايا الرئيسية في الحوار الوطني الشامل وما أفرزه وتمخض عنه الحوار الوطني من حلول عادلة للقضية الجنوبية باعتبارها مفتاح لحل تداعيات الصراع في اليمن .

وعبر عن تأكيده على أهمية المضي قدماً لتنفيذ اتفاق الرياض بكل تفاصيله للوصول إلى حالة الاستقرار التي ينشدها أبناء المحافظات الجنوبية وفي البلاد بشكل عام.

من جانبه عبر الزبيدي عن سروره بهذا الاستقبال واللقاء، مؤكداً حرص المجلس الانتقالي على دعم جهود الرئيس اليمني والعمل سوياً وتحت قيادته لترجمة تنفيذ الاتفاق والتنسيق الكامل معه لتحقيق التطلعات والأهداف المنشودة.