شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة آخر بانفجار في مصفاة بانياس السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هز انفجار مصفاة بانياس، الأكبر فى سوريا ، خلال القيام بأعمال صيانة بداخلها، ما أسفر عن سقوط قتيل.

وأوضحت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية ، مساء اليوم الخميس ، أنه أثناء إجراء عمليات صيانة لإحدى وحدات الإنتاج حدث انفجار في أحد الخزانات داخل المنشأة الواقعة في غرب البلاد ضمن محافظة طرطوس.

وقال وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم ، في تصريح مقتضب ، إن عاملا قتل وأصيب آخر جراء الانفجار

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