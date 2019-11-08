العراق.. مقتل 3 بفض قوات الأمن لاحتجاج في البصرة

العراق/ علي جواد/ الخليج 365
قال مصدر طبي، إن 3 متظاهرين قتلوا وأصيب 30 آخرون، مساء الخميس، خلال فض قوات الأمن بالقوة لاحتجاج وسط مدينة البصرة (جنوب).
وأوضح المصدر للأناضول، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن القتلى والمصابين سقطوا بنيران قوات الأمن العراقية خلال تفريق تظاهرة أمام مبنى الحكومة المحلية (المحافظة) وسط المدينة.
وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان للأناضول، بأن قوات الأمن استخدمت "القوة المفرطة وأطلقت الرصاص الحي لتفريق المحتجين من أمام مبنى المحافظة".
ويشهد العراق منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجات احتجاجية مناهضة للحكومة وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
وتخللت الاحتجاجات، أعمال عنف واسعة خلفت 275 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.
والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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