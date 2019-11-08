الراجحي يتقدَّم للوصافة في الترتيب العام للمرحلة الثانية لرالي العلا نيوم

صحيفة الخليج الالكترونية

استعاد السائق السعودي يزيد الراجحي سرعته في اليوم الثاني من مُنافسات رالي العُلا نيوم، والذي يشكل الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة .

واجتاز الراجحي مرحلته هذا اليوم وهي المرحلة الخاصة الثانية “العُلا – 2” , وطولها 212 كيلومترا، بدأت من “الرفيعة” وانتهت في “قرية عين”، حول محافظة العُلا، وهي تكرار لمرحلة الأمس , بتوقيت 1:39:40 ساعة، سمحت له بتعويض أربع دقائق تقريبًا من الدقائق الستّ التي خسرها أمس أمام المُتصدِّر السعودي ياسر بن سعيدان ،حيث تقدَّم للمركز الثاني في الترتيب العام.

وقال الراجحي: المرحلة الخاصة لليوم تُشبه مرحلة البارحة، وسجلت فيها وقتًا جيدًا، حيث ضغطت بكل قوة لإنهائها أولًا, و بعد 140 كيلومترا داخل المرحلة أبطأت سُرعتي بسبب الغُبار من السيارة التي أمامي، حيث قُدت وسط الغُبار في آخر 70 كيلومتراً منها .

وأضاف: “آمل مُواصلة الضغط غدًا للاستحواذ على الصدارة، وأن لا أتعرض لإنثقابات، مشيرا إلى أن الفارق كان أكثر من ست دقائق عن أمس ، أما اليوم دقيقتين ونصف تقريبًا”.

وأنهى السائق الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي مرحلة اليوم ثانيًا، بفارق دقيقتان ونصف تقريبًا عن الراجحي، تلاه السائق ابن سعيدان، مع ذلك تراجع القاسمي للمركز الثالث، بينما حافظ “بن سعيدان” على الصدارة .

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وقال القاسمي عقب انتهاء المرحلة: كانت مرحلة اليوم سريعة ولم نتمتع بالسُرعة الكافية كما السيارات الأخرى لأن سيارتنا باغي، لذلك لم تكُن المرحلة سهلةً بالنسبة لنا، كما خاطرنا قليلًا لنكون على نفس وتيرة السيارات الأخرى، مشيرا إلى أنه راضي بتحقيق المركز الثاني وسيتم الضغط غدا في المرحلة الثالثة لتحقيق وقت أسرع فيها .

وفي ذات السياق، واصل السائق الإسباني فِرناندو ألونسو “تويوتا” تعلُّم دروسه في الرالي، حيث أنهى مرحلة اليوم رابعًا، ومُحافظًا على ذات المركز في الترتيب العام.

وقال ألونسو: ضغطت في مرحلة اليوم حيث سجلت أوقاتًا أسرع، إذ أصبحنا نعرف المرحلة، ولقد أُعجبت بالقسم الأول من المرحلة، حيث كُنت على بُعد ثمانية ثواني عن يزيد، وعلى العُموم كُنت راضيًا عن مرحلة اليوم .

وفي ما يتعلق بفئة الدرّاجات النارية العادية، واصل الدرّاج السعودي مشعل الغُنيم “كاي تي أم” تصدُّره لترتيب هذه الفئة، بينما أعلن مُنافساه مُحمَّد العريني وعبداللـه الهلال انسحابهما من الرالي ، أما فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “كواد”، استمر الدرّاج السعودي عبدالمجيد الخُليفي بتصدُّر هذه الفئة، أمام رياض العُريفان وعبدالكريم الشقاوي .

ويخوض المُشاركون غدا المرحلة الخاصة الثالثة التي تمتد ما بين العُلا ونيوم، وطولها 231 كيلومترا، تبدأ من قرية “أبوالقزاز” وتنتهي في “العمود”، في منطقة نيوم، شمال غرب المملكة.