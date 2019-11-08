الهلال يؤدي مرانه الرئيس استعداداً لمواجهة النهائي الآسيوي

صحيفة الخليج الالكترونية

أدى الهلال مساء اليوم الخميس مرانه الرئيس استعداداً لمواجهة ضيفه أوراوا الياياني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم مساء يوم السبت المقبل، على استاد جامعة الملك سعود بالرياض.

وبدأ الجهاز الفني المران بتدريبات فنية متنوعة، وأدى اللاعبون مناورة فنية على كامل مساحة الملعب، وطبّق مدرب الفريق رازفان لوشيسكو عدداً من الجمل التكتيكية، وتابع رئيس النادي فهد بن نافل المران.

وواصل محترف الفريق السوري عمر خربين برنامجه التأهيلي بالجري وأداء تدريبات بالكرة، ومن المقرر أن يؤدي الفريق مراناً مغلقاً مساء يوم غدٍ الجمعة.

كما سيتم عقد المؤتمر الصحفي لمدربي الفريق مساء يوم غدٍ الجمعة، كما سيتم عقد الاجتماع الفني للقاء.