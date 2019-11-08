شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا الديمقراطية: مهمة الأمم المتحدة حماية المدنيين وليس المشاركة فى تطهير عرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدى إن"مهمة الأمم المتحدة، تكمن فى حماية السكان المحليين، وليس المشاركة فى مشاريع التطهير العرقي".

وأضاف عبدى - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش حول إمكان إنشاء لجنة لدراسة اقتراح تركيا تشييد تجمعات سكانية فى مناطق الاحتلال التركي، تعتبر بمثابة تواطؤ خطير من الأمم المتحدة مع سياسة الإبادة الجماعية".

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وكان جوتيرش التقى - فى وقت سابق - مع الرئيس رجب طيب أردوغان فى اسطنبول، وجاء فى بيان للمتحدث باسم الأمم المتحدة، أن أردوغان قدم لضيفه خطة تركية للمناطق الجديدة، التى ستخصص لعودة اللاجئين السوريين.