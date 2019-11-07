ريدمي نوت 8 تي.. تعرف على مواصفات أحدث اصدارات "شاومي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت شركة شاومي (Xiaomi) عن هاتفها الذكي الجديد “ريدمي نوت 8تي” (Redmi Note 8T)، وهو النسخة المحسنة من هاتفها “ريدمي نوت 8” (Redmi Note 8)، الذي أصدرته شاومي في سبتمبر الماضي.



ومن المزايا التي أضافتها شاومي لهاتفها “ريدمي نوت 8تي”، والغير موجودة في “ريدمي نوت 8″، دعمه للشحن السريع بقدرة 18 واط، ودعم تقنية “الاتصال قريب المدى” (NFC)، كما يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة في الخلف، ويعمل بنظام تشغيل “أندرويد 9 باي” (Android 9.0 Pie).

تصميم الهاتف

محمي من الأمام والخلف بزجاج “جوريلا 5″، ويبلغ وزنه 200 جرام.

الشاشة: من نوع (IPS LCD)، 16 مليون لون، بقياس 6,3 بوصة، بدقة 1,080×2,340 بيكسل، ونسبة عرض 19,5:9.

المعالج: كوالكوم سنابدراجون 665 بتقنية 11 نانومتر، ومعالج فيديو أدرينو 610.

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سعة التخزين الداخلية: 32 و64 و128 جيجابايت، قابلة للتوسعة بكروت (microSD) حتى 256 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 3 جيجابايت (لذاكرة 32 جيجابايت)، و4 جيجابايت (لذاكرة 64 و128 جيجابايت).

الكاميرا الخلفية: رباعية، بدقة 48+8+2+2 ميجابيكسل، تصوير فيديو بدقة ([email protected]) و([email protected]/60/120fps).

الكاميرا الأمامية: بدقة 13 ميجابيكسل، وفتحة عدسة (f/2.0)، تصوير فيديو بدقة ([email protected]).

البطارية: 4,000 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط.

ألوان الهاتف: الأزرق والقمر والرمادي.

مزايا أخرى: منفذ سماعات 3,5 مم، راديو FM، تقنية الاتصال القريب NFC، إنفرارد، تحديد المواقع GPS وجلوناز.

ومن المقرر طرح هاتف شاومي “ريدمي نوت 8تي” (Redmi Note 8T) بدءا من 8 نوفمبر الجاري في أوروبا، وذلك بسعر 199 يورو (3,550 جنيها مصريا تقريبا) لإصدار 4/64 جيجابايت.