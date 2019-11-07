عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصور مبهرة.. أكشاك الكهرباء تتحول إلى لوحات فنية في نيوزيلندا

الخميس 7 نوفمبر 2019

الخليج 365

الطبيعى أن يكون لصناديق الكهرباء "أكشاك الكهرباء"، شكلا معينا، وغالبا ما يفتقد للفن، إذ يكون عبارة عن صندوق معدنى خالِ من الروح والحياة وخال من الجمال أيضا، لكن نيوزيلندا، قررت تغيير هذا الواقع، وإضافة الجمال فى كل مكان تتواجد فيه صناديق الكهرباء.



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وكشف موقع bored panda، أن الحكومة النيوزيلندية، أطلقت مشروع " Keep NewZealand Beautiful Society"، مع شركة " Chorus"، لعمل مشروع فنى يهدف لتوزيع الابتسامات، ونشر الجمال من خلال عمل لوحات فنية من صناديق الكهرباء، المنتشرة، وتنتشر بصورة كبيرة فى أوكلاند، وهو تحمل جمال خالص ومبهج.

ونشر الموقع صور من المشروع المبهج، والجمال الذى غطى صناديق الكهرباء، فى شوارع نيوزيلندا، ومنها رسم لصورة جهاز كاسيت، على لوحة كهرباء ضخمة، ورسومات لقطط وحيوانات أخرى، وبعض الأعمال التى تحمل فى مضمونها الفكاهة، مثل ثمرة كمثرى، تقع على شخص، وصور لمناظر طبيعية، وأخرى لشخصيات تاريخية.

الصور تحمل الكثير من الفن والألون الجريئة، وتضفى مظهر رائع ومذهل على شوارع نيوزيلندا، وكأنها متحف مفتوح للفنون فى الشارع.