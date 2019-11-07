دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع AMD تكشف عن أسرع معالج لأجهزة الحاسب المكتبي Ryzen 3950X بسعر 749 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة AMD عن الإصدار الجديد من معالج Ryzen 3950X الذي يدعم أجهزة الحاسب المكتبي بأسرع آداء، مع عدد 16 من الأنوية وسعر 749 دولار.

يأتي معالج Ryzen 9 3950X مع 16 من الأنوية، مع 32 threads، وسرعة رئيسية 3.5 Ghz، وأيضاً سرعة 4.7 GHz مع boost، وإستهلاك للطاقة يصل إلى 105 watt.

تؤكد AMD على أن معالجها الجديد Ryzen 9 3950X يأتي بآداء أفضل في الألعاب من معالج إنتل i9-9920X، كما يمكن أن يدعم مطوري المحتوى على الوجه الأمثل، أيضاً تؤكد الشركة على أن المعالج يدعم برمجيات Adobe Premiere بآداء أسرع بنسبة 26% من معالج i9-9920X.

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كما يتميز معالج AMD بآداء أفضل بنسبة 42% من معالج i9-9900K ثماني الأنوية، أيضاً يدعم معالج Ryzen 9 3950X آداء أفضل 2.34 مرة لكل واط، حيث يستهلك 173W في الوقت الذي يأتي معالج i9-9920X من إنتل بإستهلاك 304W.

ويتميز معالج Ryzen 9 3950X بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع معمارية Zen 2، كما صممت لدعم التبريد السائل، ويمكن أن يدعم المعالج PCIe 4.0، مع منصة X570، مع سرعة أعلى في كرت الشاشة، وسرعة أعلى للتخزين في ذاكرة PCIe 4.0 SSD، ومن المقرر أن يأتي معالج Ryzen 9 3950X بسعر 749 دولار، على أن يصل للأسواق في 25 من نوفمبر.

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هذا الموضوع AMD تكشف عن أسرع معالج لأجهزة الحاسب المكتبي Ryzen 3950X بسعر 749 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.