شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تضع مولودها فى الشارع بعد رفض المستشفى استقبالها بالمغرب ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انجبت سيدة مغربية مولودها، أمام مدخل المستشفى الجامعي "الحسن الثاني"، في مدينة فاس شمالي المغرب، بعد منعها من دخول المستشفى. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق واقعة وضع السيدة مولودها بمساعدة زوجها، وبعض المواطنات المتواجدات في المكان.

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