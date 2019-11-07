شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منتدى الاعلام السعودى : 32 دولة تشارك في منتدى الإعلام بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت اللجنة المنظمة لمنتدى الإعلام السعودي عن مشاركة أكثر من 1000 أكثر من داخل وخارج السعودية. ويحضر المنتدى قيادات إعلامية وخبراء ومؤثرين من 32 دولة، كونه الحدث الإعلامي الأكبر من نوعه بالمنطقة، وذلك خلال يومي 2 و3 ديسمبر المقبل.

وقال محمد فهد الحارثي رئيس منتدى الاعلام السعودي إن المشاركة الكبيرة من دول مختلفة تعكس الاهتمام والشغف الكبير للإعلام لمتابعة كل ما يحدث في السعودية ومراقبته للتطورات الإيجابية ورؤيتها من الداخل.

وبين الحارثي أن المنتدى, الذي يقام تحت مظلة هيئة الصحفيين السعوديين, تلقى طلبات كثيرة من وسائل إعلامية دولية مختلفة للحضور للمنتدى والمشاركة فيه، مضيفاً: المنتدى يرحب بالحضور الدولي لأننا منفتحين على الآخر، ونعتز بالإنجازات التي تحصل, ونرغب في أن يحضر الإعلام ليشاهدها من الداخل ويرصدها بأمانة وشفافية.

ويناقش المنتدى الذي يقام في الرياض لأول مرة، عدداً من المحاور الهامة التي تطرح أمام الخبراء والمختصين، من بينها واقع الصناعة الإعلامية ومستقبلها، بالإضافة إلى دورها في تشكيل الرأي العام، وتأثيرها على المجتمعات.

كما سيلقي الضوء على التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية، ومستقبل صناعة التلفزيون في عصر المشاهدة وفق الطلب ، ويتناول المنتدى أيضاً الحملات الإعلامية العابرة للحدود، والتغطيات الموضوعية في زمن التنافس على الجماهير.

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ويتطرق المنتدى في جلساته إلى قضايا ملحة مثل قضية الاسلاموفوبيا والإعلام، ودور القيادات الإعلامية في زمن التحولات التكنولوجية في صناعة الإعلام.

وبين الحارثي ، أنه سيتم فتح التسجيل إلكترونياً خلال الايام المقبلة، وذلك للعاملين في مجالات صناعة الإعلام المختلفة في القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية وصناع المحتوى وشركات العلاقات العامة والإنتاج والاعلان والمهتمين بالإعلام الجديد, وطلبة وطالبات الجامعات المتخصصين في الدراسات الإعلامية.

الجدير بالذكر أنه سيتحدث خلال المنتدى وزراء وشخصيات دولية وإعلامية، من بينها الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي رئيس الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي آل الشيخ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي، والدكتور عبدالله الغذامي، والأستاذ سلمان الدوسري، والدكتورة أمل الهزاني، ورئيس تحرير جريدة عكاظ جميل الذيابي، ومستشار جلالة ملك مملكة البحرين لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر، ورئيس النقابة المصرية للصحافة الدكتور ضياء رشوان، والكاتب الصحفي عماد الدين أديب.

وسيتواجد ضمن المتحدثين أسماء دولية منهم ريتشارد بين من (بي بي سي)، وريتشارد سبنسر من (جريدة التايمز البريطانية)، وسارة ستيورات من وكالة (أيه أف بي)، ومانابو كلبجاو من (أساهي شيمبون اليابانية)، ولاريسا غون من (سكاي نيوز ).