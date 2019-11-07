شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى فى انفجار خزان مصفاة بانياس السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام سورية رسمية اليوم الخميس إن عاملا قتل وأصيب آخرون فى مصفاة بانياس السورية إثر انفجار أحد الخزانات أثناء أعمال صيانة. ومصفاة بانياس النفطية واحدة من أكبر مصافى البلاد، ولم تذكر وسائل الإعلام مزيدا من التفاصيل.

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