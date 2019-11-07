شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدلات التضخم فى السودان إلى 57.70% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت معدلات التضخم فى السودان إلى 57.70 فى المئة خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 17.4 فى المئة، مقارنة بسبتمبر الماضي.

وذكر الجهاز المركزى للإحصاء السودانى أن النصيب الأكبر لارتفاع نسبة التضخم كان لمجموعة الأغذية والمشروبات، عازية هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الزيوت والألبان والخضروات، وتعريفة النقل.

وسجل التضخم فى المناطق الحضرية 56.15 فى المئة، وفى المناطق الريفية 58.73 فى المئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع معدلات التضخم فى السودان إلى 57.70% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.