الداخلية السعودية تفتح باب التسجيل للنساء بالمديرية العامة للجوازات برتبة جندى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزى بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالسعودية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات للكادر النسائى برتبة (جندى)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر -التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحا الموافق 13 / 3 / 1441هـ وحتى الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس الموافق 17 / 3 / 1441هـ، وذلك على الرابط التالي: ( www.jobs.sa ).

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