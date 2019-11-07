حماس تبحث مع قوى مجتمع مدني "سبل إنجاح الانتخابات"

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

بحثت حركة المقاومة الإسلامية"حماس"، مع رؤساء وشخصيات من المجتمع المدني الفلسطيني، في قطاع غزة سبل إنجاح الانتخابات الفلسطينية المرتقبة.

جاء ذلك في بيان صدر عن الحركة عقب اللقاء الذي جمعهم، الخميس في مدينة غزة.

وقالت حماس: "أنهت قيادة الحركة اجتماعا تشاوريا شارك فيه العشرات من رؤساء وشخصيات المجتمع المدني الفلسطيني".

وأضافت: "تركز النقاش والبحث حول الانتخابات الفلسطينية وسُبُل إنجاحها، وتهيئة الأجواء اللازمة لذلك من إطلاق للحريات وتوفير للضمانات كافة؛ بما يؤدي إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام".

وتابعت: "شرحت قيادة الحركة كل الإجراءات والمواقف التي اتخذتها حتى الآن، وستواصل العمل بها لإنجاح الانتخابات باعتبارها مطلبا شعبيا على جميع القوى احترامه".

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وحسب البيان: "عبر قادة المؤسسات المدنية والشخصيات عن سعادتهم بهذا اللقاء، وأبدوا ارتياحا لحرص قيادة الحركة على إنجاح الانتخابات".

وأكدوا على "ضرورة تهيئة الأجواء، وإطلاق الحريات، وتوفير كل معايير النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية، واحترام نتائجها".

وفي وقت سابق، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "إنها بدأت سلسلة مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية، وقوى المجتمع المدني، حول الانتخابات ستستمر لمدة يوميْن وصولا لما يحقق مصلحة الشعب".

ويأتي هذا الموقف، في أعقاب الإعلان عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يريد إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بعقد الانتخابات، قبل عقد اللقاء الوطني المتعلق ببحث آلية إجرائها، وهو ما يخالف مطالب حماس وفصائل أخرى.

ولم تعقب حماس، بشكل رسمي على موقف الرئيس عباس، حتى الآن.

وأجريت آخر انتخابات رئاسية في فلسطين عام 2005 وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية سنة 2006، وفازت فيها حركة "حماس".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.