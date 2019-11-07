وزير الدفاع التركي: "ي ب ك" الإرهابي لم ينسحب من شمال شرقي سوريا

واشنطن/ الخليج 365

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي انتهك الاتفاقات المبرمة مع الولايات المتحدة ولم ينسحب من شمال شرقي سوريا.

كلمة أكار جاءت في لقاء مع المذيعة بيكي أندرسون، على قناة "سي إن إن" الأمريكية، حول عملية نبع السلام التي تنفذها تركيا ضد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا.

وأوضح الوزير التركي أن بلاده تحترم وحدة أراضي جميع جيرانها بما فيما سوريا، مؤكدا أن عملية نبع السلام تستهدف التنظيمات الإرهابية فقط.

وأشار إلى أن التنظيم الإرهابي لم ينسحب بعد من المناطق التي يفترض أن ينسحب منها.

وأضاف في هذا الصعيد "روسيا والولايات المتحدة وعدتا بانسحاب ي ب ك/ بي كا كا من هذه المناطق، أي أنه كان من المفترض أن ينسحب هؤلاء الإرهابيون من منطقة العملية (نبع السلام) والمناطق الواقعة شرق وغرب العملية".

وشدد الوزير التركي "إلا أنه هناك العديد من الانتهاكات التي ينفذها إرهابيو ي ب ك في الوقت الراهن، ونحن نناضل ضد هذه الانتهاكات، وفي الوقت نفسه نطالب روسيا والولايات المتحدة بإخراج الإرهابيين من المنطقة عبر التعاون مع كلا البلدين".

وفيما يتعلق بوضع الجيش الوطني السوري، أكد الوزير أكار أن "الجيش الوطني السوري ليس لديه علاقة مع أي تنظيم إرهابي".

وقال "هؤلاء جميعهم سوريون، ويناضلون من أجل استقلال ووحدة بلادهم".

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أكار أشار إلى أن بلاده قدمت بعض المعلومات العسكرية قبل العملية الأمريكية ضد زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وقال إن "تركيا تعاونت مع الولايات المتحدة على الصعيدين العسكري والاستخباراتي في العملية التي أسفرت عن مقتل البغدادي".

وأوضح أن بلاده نسقت مع الجانب الأمريكي لتفادي صدام غير مرغوب به ميدانيا خلال العملية، مبينا أن تركيا لم يكن لديها معلومات بوجود البغدادي في إدلب قبل العملية.

كما رفض أكار مزاعم تحول إدلب إلى ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية.

وقال إن "هذه المزاعم غير صحيحة، وغير ممكنة، فنحن موجودون بالمنطقة، ونناضل ضد جميع أشكال الإرهاب وضد جميع التنظيمات الإرهابية".

وأضاف "نحاول أن نفعل شيئا في المنطقة عبر التعاون مع روسيا، كما أنه لدينا جهودنا الخاصة لتحييد التنظيمات الإرهابية".

ولفت أكار إلى أن بلاده منعت العديد من المحاولات التي تستهدف المدنيين الأبرياء في تركيا ودول أخرى.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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