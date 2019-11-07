السودان: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى نحو 58 بالمئة في أكتوبر

الخرطوم/ نازك شمام/ الخليج 365
ارتفع معدل التضخم السنوي بالسودان إلى 57.70 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مقابل 40.3 بالمئة في الشهر السابق عليه.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، الخميس، إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 57.70 بالمئة في أكتوبر، بنسبة ارتفاع 17.4 بالمئة مقارنة بالشهر السابق عليه.
وأرجع بيان للجهاز المركزي للإحصاء بالسودان (حكومي) ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار مجموعة السلع الغذائية.
وأشار البيان، إلى أن معدل التضخم في المناطق الحضرية سجل نسبة 56.15 بالمئة في الشهر الماضي، مقابل 51.41 بالمئة في الشهر السابق عليه.
وبالتوازي صعد معدل التضخم في المناطق الريفية إلى 58.73 بالمئة في أكتوبر مقابل 54.98 بالمئة في سبتمبر.
وتستهدف الموازنة السودانية، للعام الجاري، إبقاء معدل التضخم في حدود 27 بالمئة، مع معدل نمو 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4 بالمئة في 2018.
ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير، من الرئاسة، في 11 ابريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.
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