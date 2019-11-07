الشعلة والطائي والاتفاق وضمك ونجران إلى دور الـ32 من «كأس الملك»

صحيفة الخليج الالكترونية تأهلت فرق الشعلة والطائي والاتفاق وضمك ونجران إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ضمن دور الـ 64 من المسابقة . وجاء تأهل الشعلة بعد فوزه على فريق الصقور بهدف دون رد، وتأهل الطائي بتغلبه على فريق الوشم بهدفين مقابل هدف، وفوز فريق الاتفاق على نظيره التقدم بستة أهداف دون رد، وضمك على الحجاز بهدف دون رد، وأخيراً فوز نجران على الخلود بثلاثة أهداف دون رد. انشر الخبر :

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