وظائف شاغرة في جامعة الملك فيصل

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت جامعة الملك فيصل، عن إتاحة عدد من الفرص الوظيفية الشاغرة في مجمع العيادات الطبية، بمرتبة «طبيب استشاري، طبيب نائب، طبيب مقيم، أخصائي أول، أخصائي».

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن حملة شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة.

وأشارت إلى أن موعد التقديم يبدأ اليوم الخميس وينتهي الخميس الموافق 14 نوفمبر القادم، وذلك من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــا .