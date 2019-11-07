شرطة الرياض تحيل ملف مهاجم نادٍ عاصمي للنيابة العامة

صحيفة الخليج الالكترونية أكدت مصادر مطلعة أن شرطة منطقة الرياض أحالت ملف قضية ادعاء لفظي متهم بها مهاجم عربي بأحد أندية العاصمة الرياض للنيابة العامة. ووفقاً للمعلومات قدمت موظفة تعمل في مطار الملك خالد الدولي بالرياض شكوى تتهم فيها اللاعب بالتلفظ عليها، حيث تسلمت شرطة المطار اللاعب، وأحالت قضية الادعاء اللفظي للنيابة العامة لإكمال الإجراءات النظامية. انشر الخبر :

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